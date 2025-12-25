Energetski rasplet sa Rusijom odložen do marta: gasa će biti, ali šta sa naftom?

Bloomberg Adria pre 26 minuta  |  Maja Poznatov
Produženje roka za pregovore o Naftnoj kompaniji Srbije (NIS) do 24. marta i gasnog aranžmana sa Rusijom do 31. marta, kao i potvrda se vode pregovori sa mađarskim MOL-om o preuzimanju ruskog udela u toj kompaniji, sugerišu da je dato još vremena da se pitanje ruskog vlasništva reši i to najkasnije do proleća.

Srbija time dobija neki manevarski prostor bar kada je reč o gasu, ali ostaje otvoreno pitanje kako će se snabdevati naftom i derivatima posle januara do kada, prema tvrdnjama zvaničnika, ima dovoljno zaliha. Gasa će pak biti do kraja grejne sezone i cene za domaćinstva se neće povećavati, najavio je direktor Srbijagasa Dušan Bajatović. Ruski gas i NIS su ključne, međusobno povezane teme, gde pitanje ruskog vlasništva u NIS-u, igra centralnu ulogu. To pitanje
Ključne reči

RusijaSrbijagasDušan BajatovićnaftaMOL

