Kakvo nas vreme čeka do kraja godine?

Do kraja godine očekuje se relativno hladno i vetrovito vreme sa pojavom kratkotrajnog snega ili pljuska snega, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

U petak, 26. decembra biće umereno do potpuno oblačno i bez padavina. U subotu, 27. decembra delimično razvedravanje. Od nedelje, 28. decembra do 1. januara očekuje se promenljivo sa lokalnom pojavom kratkotrajnog snega ili pljuska snega. Tokom celog perioda u jutarnjim satima mraz slabog do umerenog intenziteta, a dnevna temperatura od 1 do 6 stepeni. Počeće da duva umeren i jak severni i severozapadni vetar, u petak i subotu (26 i 27. decembra), najpre u istočnoj