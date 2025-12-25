Kakvo nas vreme čeka do kraja godine?

Danas pre 3 sata  |  D. D.
Kakvo nas vreme čeka do kraja godine?

Do kraja godine očekuje se relativno hladno i vetrovito vreme sa pojavom kratkotrajnog snega ili pljuska snega, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

U petak, 26. decembra biće umereno do potpuno oblačno i bez padavina. U subotu, 27. decembra delimično razvedravanje. Od nedelje, 28. decembra do 1. januara očekuje se promenljivo sa lokalnom pojavom kratkotrajnog snega ili pljuska snega. Tokom celog perioda u jutarnjim satima mraz slabog do umerenog intenziteta, a dnevna temperatura od 1 do 6 stepeni. Počeće da duva umeren i jak severni i severozapadni vetar, u petak i subotu (26 i 27. decembra), najpre u istočnoj
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Vreme danas: Oblačno i hladnije, sa snegom

Vreme danas: Oblačno i hladnije, sa snegom

Vesti online pre 3 sata
Stiže zimski talas iz Sibira: Hladno, sneg i jak vetar širom Srbije, RHMZ izdao upozorenje

Stiže zimski talas iz Sibira: Hladno, sneg i jak vetar širom Srbije, RHMZ izdao upozorenje

Euronews pre 4 sati
U Srbiji oblačno i hladnije vreme, sa snegom: Najviša temperatura do pet stepeni

U Srbiji oblačno i hladnije vreme, sa snegom: Najviša temperatura do pet stepeni

Newsmax Balkans pre 5 sati
Oblačno sa kišom, na planinama sneg

Oblačno sa kišom, na planinama sneg

Šabačke novosti pre 4 sati
Sneg će okovati Srbiju Temperature u minusu, RHMZ izdao upozorenje; evo kakvo nas vreme očekuje do kraja nedelje

Sneg će okovati Srbiju Temperature u minusu, RHMZ izdao upozorenje; evo kakvo nas vreme očekuje do kraja nedelje

Dnevnik pre 5 sati
Oblačno, sa padavinama

Oblačno, sa padavinama

Radio 021 pre 4 sati
Danas oblačno i hladnije sa snegom,temperatura do 5 stepeni

Danas oblačno i hladnije sa snegom,temperatura do 5 stepeni

Glas Zapadne Srbije pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Sneg

Društvo, najnovije vesti »

VST nema kvorum da danas odlučuje o prigovorima na izbore

VST nema kvorum da danas odlučuje o prigovorima na izbore

N1 Info pre 17 minuta
Patrijarh Porfirije čestitao Božić vernicima koji poštuju gregorijanski kalendar

Patrijarh Porfirije čestitao Božić vernicima koji poštuju gregorijanski kalendar

N1 Info pre 16 minuta
Hiljade vernika okupilo se u Vitlejemu na Badnje veče

Hiljade vernika okupilo se u Vitlejemu na Badnje veče

Beta pre 12 minuta
NBS otvorila Mali muzej novca u svojoj zgradi u Ulici kralja Petra u Beogradu

NBS otvorila Mali muzej novca u svojoj zgradi u Ulici kralja Petra u Beogradu

Beta pre 2 minuta
Dvorac „Sokolac“: Istorija, ljubav i legende jednog vojvođanskog plemićkog imanja

Dvorac „Sokolac“: Istorija, ljubav i legende jednog vojvođanskog plemićkog imanja

Danas pre 2 minuta