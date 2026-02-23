Promenljivo oblačno i toplije: Maksimalna temperatura od 12 do 17 stepeni

Danas promenljivo oblačno i toplije, uz samo mestimičnu pojavu sasvim slabe kiše.

Oblačni sistem sa severa i severoistoka će danas svojim rubnim delom zahvatati našu zemlju i samo mestimično usloviti pojavu slabe kiše. Istovremeno sa zapada dolazi do priliva nešto toplije vazdušne mase, koja podiže dnevnu temperaturu do 17 stepeni. U nastavku dana malo do umereno oblačno. Na jugu i zapadu sa sunčanim periodima, a na severu i istoku mestimično sa sasvim slabom kišom. Uveče očekujemo jače naoblačenje, a tokom noći i kišu u Vojvodini. Duvaće slab i