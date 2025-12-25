Ukidanje sankcija i lek za mršavljenje: Kako se Lukašenko zbližio s Trampovom administracijom

Danas pre 1 sat  |  S. D.
Ukidanje sankcija i lek za mršavljenje: Kako se Lukašenko zbližio s Trampovom administracijom

Bila je kasna noć, zalivena votkom, tokom koje je američki izaslanik pregovarao o ublažavanju sankcija s Aleksandrom Lukašenkom, kada mu se beloruski autoritarni lider – najbliži saveznik Vladimira Putina – obratio ličnim pitanjem: Da li ste smršali? „Jesam“, odgovorio je Džon P.

Kol, iskusni advokat koji je zastupao Donalda Trampa u tužbama protiv Mete i drugih društvenih mreža, piše Volstrit žurnal. Kol je uspeh za mršavljenje pripisao korišćenju Zepbounda, inekcionog leka za koji je dokazano da pomaže u borbi protiv gojaznosti, a zatim je, prisetio se u intervjuu, izvadio i predao brošuru proizvođača, kompanije Eli Lilly. Bio je to trenutak bliskosti u jednoj od neobičnijih diplomatskih inicijativa otkako se Tramp vratio na vlast.
