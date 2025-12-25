Džekpot na Badnje veče: Neko je osvojio 1,55 milijardi evra, evo odakle je srećni dobitnik!

Kurir pre 2 sata  |  APNews/Prenela:M.V.)
Džekpot na Badnje veče: Neko je osvojio 1,55 milijardi evra, evo odakle je srećni dobitnik!

Igrač Powerball-a u Arkanzasu osvojio je džekpot od 1,817 milijardi dolara ( oko 1,55 milijardi evra) u sredu na izvlačenju na Badnje veče, čime je okončan tromesečni niz lutrije bez glavnog dobitnika.

Dobitni brojevi bili su 04, 25, 31, 52 i 59, a Powerball broj je bio 19. Prodaja poslednjih tiketa podigla je džekpot više nego što se ranije očekivalo, čineći ga drugim najvećim u istoriji SAD i najvećom Powerball nagradom 2025. godine, prema podacima sa www.powerball.com. Džekpot je imao opciju jednokratne isplate u gotovini od 834,9 miliona dolara. „Čestitamo najnovijem dobitniku Powerball džekpota! Ovo je zaista izvanredna nagrada koja menja život“, rekao je
