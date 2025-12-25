Srećnom dobitniku na američkoj lutriji dobitak 1,8 milijardi dolara

Biznis.rs pre 1 sat  |  Redakcija Biznis.rs
Srećnom dobitniku na američkoj lutriji dobitak 1,8 milijardi dolara

Nagrada pred božićne praznike

Listić kupljen u američkoj saveznoj državi Arkanzas doneo je dobitak od 1,8 milijardi dolara na lutriji Powerball nakon izvlačenja u sredu uveče, što ga svrstava među najveće lutrijske dobitke u istoriji SAD, baš pred Božić. Nagradni fond je porastao nakon što u ponedeljak nije bilo dobitnika, a velika prodaja listića u poslednjem trenutku podigla je džekpot na 1,817 milijardi dolara. Time je ovo druga najveća lutrijska nagrada ikada u SAD i najveći Powerball
