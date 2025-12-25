Počeo sneg u Beogradu! Zasad samo provejava, u višim delovima grada očekuje se i stvaranje snežnog pokrivača

Kurir pre 1 sat
Počeo sneg u Beogradu! Zasad samo provejava, u višim delovima grada očekuje se i stvaranje snežnog pokrivača
Zasad samo provejava i ne zadržava se na tlu. RHMZ je za područje Beograda onajavio blačno i vetrovito vreme, u nižim delovima grada kišu i sneg, dok se u višim delovima Beograda prognozira sneg uz stvaranje manjeg snežnog pokrivača. Duvaće umeren i jak istočni i jugoistočni vetar. Dnevna temperatura oko 3 °C, uveče oko 0 stepeni. U istočnoj Srbiji danas (25.12.) sneg uz stvaranje snežnog pokrivača prosečne visine od 10 do 20 cm u nižim delovima Timočke i
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

(Mape) Nižu se upozorenja RHMZ! Popaljeni alarmi za ovaj deo Srbije: Napadaće pola metra snega

(Mape) Nižu se upozorenja RHMZ! Popaljeni alarmi za ovaj deo Srbije: Napadaće pola metra snega

Blic pre 1 sat
(Foto, video) Počeo sneg i u Beogradu, mnogi gradovi već pod snežnim pokrivačem, putevi pod ledom, negde nemaju struje: Udar…

(Foto, video) Počeo sneg i u Beogradu, mnogi gradovi već pod snežnim pokrivačem, putevi pod ledom, negde nemaju struje: Udar brutalne zime

Blic pre 45 minuta
RHMZ izdao upozorenje na stvaranje snežnog pokrivača za područje Istočne Srbije

RHMZ izdao upozorenje na stvaranje snežnog pokrivača za područje Istočne Srbije

Newsmax Balkans pre 45 minuta
Sneg konačno stigao u Beograd! Provejava prestonicom, ovo su svi dugo čekali

Sneg konačno stigao u Beograd! Provejava prestonicom, ovo su svi dugo čekali

Telegraf pre 1 sat
RHMZ izdao upozorenje zbog snega - jedan deo Srbije je na udaru

RHMZ izdao upozorenje zbog snega - jedan deo Srbije je na udaru

NIN pre 2 sata
Nižu se upozorenja! RHMZ pali alarm za istočnu Srbiju: Evo šta najavljuju već sada

Nižu se upozorenja! RHMZ pali alarm za istočnu Srbiju: Evo šta najavljuju već sada

Telegraf pre 1 sat
Šok snimak na putu Negotin - Zaječar, ceo je pod snegom: Zavejan istok Srbije, mećava pravi haos na planinama

Šok snimak na putu Negotin - Zaječar, ceo je pod snegom: Zavejan istok Srbije, mećava pravi haos na planinama

Telegraf pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

SnegRHMZ

Društvo, najnovije vesti »

Prvo božićno obraćanje pape Lava: O Rusiji, Ukrajini, Gazi i beskućnicima

Prvo božićno obraćanje pape Lava: O Rusiji, Ukrajini, Gazi i beskućnicima

BBC News pre 5 minuta
Milan Antonijević o Ćacilendu: Sa obe strane ograde bačeno je mnogo kamenja

Milan Antonijević o Ćacilendu: Sa obe strane ograde bačeno je mnogo kamenja

Danas pre 20 minuta
Sindikat lekara i farmaceuta Kraljeva zahteva da se hitno prekine politički obračun u zdravstvu: „Ako danas ćutimo, sutra niko…

Sindikat lekara i farmaceuta Kraljeva zahteva da se hitno prekine politički obračun u zdravstvu: „Ako danas ćutimo, sutra niko u ovom sistemu neće biti zaštićen“

Danas pre 5 minuta
Ministar Vujić: Zakazivanjem elektronske sednice, predsednik VST prekršio Poslovnik o radu

Ministar Vujić: Zakazivanjem elektronske sednice, predsednik VST prekršio Poslovnik o radu

Nedeljnik pre 20 minuta
Novinar Danasa Uglješa Bokić saslušan u policiji: „Ovaj poziv tužilaštva doživljavam kao pritisak na sebe i nezavisno…

Novinar Danasa Uglješa Bokić saslušan u policiji: „Ovaj poziv tužilaštva doživljavam kao pritisak na sebe i nezavisno novinarstvo“

Nova pre 15 minuta