Neka nam praznik donese mir u srcima i slogu Ministarka Mesarović čestitala vernicima Badnji dan i Božić

Potpredsednica Vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović čestitala je Badnji dan svim vernicima koji slave po julijanskom kalendaru i uputila iskrene čestitke, sa željom da ovaj praznik provedu u miru, dobrom zdravlju i porodičnoj slozi.

-Badnji dan nas podseća na snagu zajedništva, značaj očuvanja tradicije i vrednosti koje nas okupljaju i povezuju. Neka nam praznik donese mir u srcima, slogu i dodatnu snagu da, oslonjeni na ono najbolje u nama, nastavimo da gradimo sigurniju i stabilniju budućnost za sve naše građane. Želim vam da u radosti i miru dočekamo Božić, sa verom u bolje sutra i zajedničkom odlučnošću da nastavimo da gradimo stabilnu, uspešnu i snažnu Srbiju. Srećan Badnji dan i srećan
