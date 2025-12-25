"Pre 5 minuta su mi rekli za to pravilo": Pejn tek stigao u Partizan i zna šta će mu biti problem

Mondo pre 1 sat  |  Nemanja Stanojčić
"Pre 5 minuta su mi rekli za to pravilo": Pejn tek stigao u Partizan i zna šta će mu biti problem

Kameron Pejn (31) došao je u Partizan kao veliko pojačanje iz NBA lige.

Već je na treninzima sa ekipom i želi što pre da se adaptira kako na nove saigrače, tako i na pravila koja važe u Evropi i koja se razlikuju od onih iz Amerike. "Kada sam bio u NBA ligi ulazio sam sa klupe. Nisu me toliko udvajali, sa tim sam se više suočavao na koledžu. Mislim da će da bude drugačije ovde. Kada kažem drugačije, mislim na defanzivne šeme, moram da se pripremim za to", počeo je Pejn. Saigrači su već počeli da ga uče neka nova pravila, poput onoga da
