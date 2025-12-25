Hladno uz kišu na severu zemlje, u ostalim predelima - susnežica i sneg

N1 Info pre 22 minuta  |  Radmila Mitrović
Danas hladno uz kišu na severu Srbije, a susnežicu i sneg u ostalim predelima.

Ciklon sa zapada Balkana Srbiji je juče donosio kišu, a istoku zemlje sneg. Danas će se hladniji vazduh proširiti na ostatak zemlje, pa će kiša preći u sneg u većini mesta. U nastavku dana na krajnjem severu kiša, a južnije od Novog Sada očekuju se susnežica i sneg uz formiranje i povećanje snežnog pokrivača. U istočnim predelima Srbije može pasti od 10 do 20 cm novog snega, a u najvišim predelima i do 40 cm. Nastavlja da duva pojačan istočni i jugoistočni vetar,
