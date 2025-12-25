RHMZ izdao upozorenje na stvaranje snežnog pokrivača za područje Istočne Srbije

Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje za područje Istočne Srbije na stvaranje snežnog pokrivača visine od 10 do 20 centimetra u nižim predelima Timočke i Negotinske Krajine.

Više od 30 do 40 centimetara očekuje se u planinskim predelima Karpatske oblasti, gde se zbog pojačanja vetra očekuje i stvaranje snežnih nanosa. RHMZ izdao je ranije narandžasti meteoalarm. Tokom dana očekuje se oblačno vreme, sa snegom uz stvaranje snežnog pokrivača, a u Vojvodini će padavine uglavnom biti u vidu kiše ili susnežice. Do večeri prestanak padavina, osim u istočnoj Srbiji gde se prestanak snega očekuje kasnije tokom noći. Duvaće slab i umeren vetar,