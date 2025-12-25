Gde će sve u Srbiji padati sneg

NIN pre 9 minuta  |  Beta
Gde će sve u Srbiji padati sneg

U Srbiji će danas biti oblačno i malo hladnije, dok će sneg će pretežno padati u oblastima koje se nalaze južnije od Save i Dunava, uz stvaranje snežnog pokrivača, dok će u Vojvodini padavine biti uglavnom u vidu kiše ili susnežice, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Do večeri u većini regiona prestanak padavina, osim u istočnoj Srbiji, gde se prestanak snega očekuje kasnije tokom noći. Vetar će biti slab i umeren, a u istočnoj Srbiji, Podunavlju, Posavini i Pomoravlju povremeno jak, istočni i jugoistočni. Temperatura u prvom delu dana u intervalu od nula do pet stepeni, a posle podne i uveče od minus tri stepena do dva stepena. U Beogradu će danas biti oblačno, vetrovito i malo hladnije sa padavinama, koje će u nižim
