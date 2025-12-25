Podignuta optužnica protiv osumnjičenih za napad na policiju ispred DUNP-a

NIN pre 2 sata  |  Beta
Podignuta optužnica protiv osumnjičenih za napad na policiju ispred DUNP-a

Osnovno javno tužilaštvo u Novom Pazaru podnelo je optužnicu protiv 11 osoba zbog toga što su 29. jula, ispred Državnog univerziteta, navodno napali policajce, objavio je danas radio Sto plus.

Optužnicom, koju bi trebalo da razmatra Osnovni sud, okrivljeni su R.D, N.H, Č.S, R.I, O.E, Š.F, LJ.M, G.M, D.A. i Š.E, a na teret im se stavlja izvršenje krivičnog dela napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti. Ukoliko budu proglašeni krivim preti im kazna od tri do deset godina zatvora. Oni se terete da su 29. jula, ispred DUNP-a, napali policijske službenike, da su ih pojedini šutirali nogom, udarali kaišem, gađali stolicama, flašicama sa vodom i
