Danas je Božić po gregorijanskom kalendaru

Radio sto plus pre 1 sat
Danas je Božić po gregorijanskom kalendaru

U Rimokatoličkoj crkvi se u noći između Badnjeg dana (24. decembra) i Božića (25. decembra) služi sveta misa koja se zove polnoćka.

Centralnom proslavom na Badnje veče u crkvi Svetog Petra u Vatikanu predsedava papa. Kardinal i beogradski nadbiskup Ladislav Nemet će u 11 časova u smederevskoj Crkvi rođenja Svetog Ivana Krstitelja služiti Božićnu misu. Kardinal Nemet je u svojoj Božićnoj poslanici poručio da “različitost u našem društvu ne bi trebalo da dovodi do mržnje, do dubokih podela, koje vidimo na svakom koraku, nego baš do stvaranja jednog boljeg društva gde će svaka dobra stvar i
Otvori na radiostoplus.com

Povezane vesti »

Danas je Božić po gregorijanskom kalendaru

Danas je Božić po gregorijanskom kalendaru

Glas Zaječara pre 1 sat
Kardinal Nemet u Božićnoj poslanici: Različitost u našem društvu ne treba da vodi do dubokih podela

Kardinal Nemet u Božićnoj poslanici: Različitost u našem društvu ne treba da vodi do dubokih podela

Glas Zaječara pre 1 sat
Danas je Božić po gregorijanskom kalendaru

Danas je Božić po gregorijanskom kalendaru

Serbian News Media pre 1 sat
Kardinal Nemet u Božićnoj poslanici: Različitost u našem društvu ne treba da vodi do dubokih podela

Kardinal Nemet u Božićnoj poslanici: Različitost u našem društvu ne treba da vodi do dubokih podela

N1 Info pre 2 sata
Kardinal Nemet u Božićnoj poslanici: Različitost u našem društvu ne treba da vodi do dubokih podela

Kardinal Nemet u Božićnoj poslanici: Različitost u našem društvu ne treba da vodi do dubokih podela

Newsmax Balkans pre 1 sat
Kardinal Nemet u božićnoj poslanici: Različitost u našem društvu ne treba da vodi do dubokih podela

Kardinal Nemet u božićnoj poslanici: Različitost u našem društvu ne treba da vodi do dubokih podela

Nedeljnik pre 2 sata
Kardinal Nemet u Božićnoj poslanici: Različitost u našem društvu ne treba da vodi do dubokih podela

Kardinal Nemet u Božićnoj poslanici: Različitost u našem društvu ne treba da vodi do dubokih podela

Danas pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Božić

Društvo, najnovije vesti »

Terete se da su napali policajce: Podignuta optužnica protiv 11 osoba zbog incidenata ispred DUNP-a

Terete se da su napali policajce: Podignuta optužnica protiv 11 osoba zbog incidenata ispred DUNP-a

N1 Info pre 6 minuta
Slučaj Dikić: Ustavni poredak, taj nežni cvetić

Slučaj Dikić: Ustavni poredak, taj nežni cvetić

Cenzolovka pre 16 minuta
Zašto se Vučić oseća poniženo: Agonija oko REM-a raskrinkala prirodu vlasti

Zašto se Vučić oseća poniženo: Agonija oko REM-a raskrinkala prirodu vlasti

Cenzolovka pre 31 minuta
NDNV: Hapšenje novinara je uvod u masovnu političku represiju

NDNV: Hapšenje novinara je uvod u masovnu političku represiju

Cenzolovka pre 11 minuta
Ninić: Dikić dao nespretnu izjavu, nije spomenuo Vučića, vlast spinuje priču

Ninić: Dikić dao nespretnu izjavu, nije spomenuo Vučića, vlast spinuje priču

Cenzolovka pre 41 minuta