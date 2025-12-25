Đedović Handanović: Rusi o NIS-u pregovaraju sa mađarskim MOL-om

RTS pre 3 sata
Đedović Handanović: Rusi o NIS-u pregovaraju sa mađarskim MOL-om

U toku su pregovori ruskih akcionara, koji su većinski vlasnici, sa mađarskom kompanijom MOL o izlasku ruskog vlasništva iz NIS-a, rekla je ministarka energetike Dubravka Đedović Handanović.

Američka vlada je to navela kao zahtev da bi se stvorili uslovi za ukidanje sankcija NIS-u, zbog čega se američkoj Kancelariji za kontrolu strane imovine OFAK-u obratile i kompanija NIS i mađarski MOL, rekla je ministarka rudarstva i energetike Đedović Handanović. "Vlada Mađarske je te razgovore podržala i mi ćemo kao Vlada Srbije takođe pružiti podršku, a sve u iznalaženju rešenja da se sankcije skinu, ali i da se stvore uslovi za davanje operativne licence za rad
