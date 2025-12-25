Rusi pregovaraju sa Mađarima o prodaji NIS-a, potvrdila ministarka

(Foto: Shutterstock/dr Igi) Ministarka energetike Dubravka Đedović Handanovć potvrdila da je da su u toku pregovori ruskih akcionara sa kompanijom MOL za kupovinu NIS-a. - U toku su pregovori ruskih akcionara koji su većinski vlasnici u NIS-u sa mađarskom kompanijom MOL o izlasku ruskog vlasništva iz NIS-a, a to je zahtev američke vlade da bi se stvorili uslovi za skidanje sankcija - izjavila je ministarka Đedović Handanović. Dodala je da se NIS povodom toga i
