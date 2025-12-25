Đedović Handanović: NIS i MOL se obratili OFAK-u za licencu

U toku su pregovori ruskih akcionara sa MOL-om o izlasku ruskog vlasništva iz Naftne industrije Srbije i tim povodom NIS i mađarska naftna kompanija već su se obratili američkom OFAK-u, kako bi se NIS-u skinule sankcije i omogućio nastavak rada, izjavila je danas ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović.

Ona je podsetila da je izlazak ruskog vlasništva iz NIS-a bio zahtev američke vlade da bi se stvorili uslovi za skidanje sankcija. Podsetila je da je danas 77. dan otkako su sankcije stupile na snagu i istakla da je veoma ponosna što građani to nisu osetili. "Da imamo svega dovoljno u našim rezervama, državnim rezervama, i dizela i benzina i mazuta i kerozina da prevaziđemo ovaj period i ovu tešku situaciju. Međutim, ono što jeste činjenica je da je već toliko