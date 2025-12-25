Čestitke povodom Božića po gregorijanskom kalendaru

BEOGRAD - Prvi potpredsednik Vlade i ministar finansija Siniša Mali čestitao je danas Božić kardinalu Ladislavu Nemetu i svim vernicima koji praznik Hristovog rođenja slave po gregorijanskom kalendaru. Takođe, direktor Uprave za saradnju s crkvama i verskim zajednicama dr Vladimir Roganović čestitao je Božić i Novu godinu poglavarima, sveštenstvu i vernicima.

"Želim Vam da Božić, praznik mira i spasenja, provedete u zdravlju, sreći, slozi i blagostanju okruženi svojim najmilijima, porodicicom i prijateljima. Božić je jedan od najvećih hrišćanskih praznika koji nas učvršćuje u nadi i ojačava u ljubavi. Božić nas poziva da budemo velikodušni, da otvorimo um i poverujemo u nešto što nas sve povezuje. Da se setimo višeg smisla, nade i zajedništva. Božić je pravo vreme da zanemarimo različitosti i da jedinstveni i složni,