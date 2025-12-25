Oblačno i hladnije vreme, sa snegom

RTV pre 20 minuta  |  Tanjug
Oblačno i hladnije vreme, sa snegom

NOVI SAD - U Srbiji se danas očekuje oblačno i malo hladnije vreme prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Sneg će pretežno padati u oblastima koje se nalaze južnije od Save i Dunava, uz stvaranje snežnog pokrivača, dok će u Vojvodini, nakon suvog jutra, u toku dana padavine biti uglavnom u vidu kiše ili susnežice. Do večeri u većini regiona uslediće prestanak padavina, osim u istočnoj Srbiji, gde se prestanak snega očekuje kasnije tokom noći. Duvaće slab i umeren vetar, a u istočnoj Srbiji, Podunavlju, Posavini i Pomoravlju povremeno jak, istočni i jugoistočni.
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

Oblačno i hladno sa susnežicom i snegom

Oblačno i hladno sa susnežicom i snegom

RTS pre 5 minuta
Danas hladno uz susnežicu, sledi postepeno razvedravanje: Evo kakvo vreme očekuje Sremsku Mitrovicu narednih dana

Danas hladno uz susnežicu, sledi postepeno razvedravanje: Evo kakvo vreme očekuje Sremsku Mitrovicu narednih dana

Ozon pre 54 minuta
Danas sneg, zabeleće se i gradovi: Temperatura tek koji stepen iznad nule

Danas sneg, zabeleće se i gradovi: Temperatura tek koji stepen iznad nule

Telegraf pre 54 minuta
Vreme u Srbiji: Oblačno i malo hladnije, ponegde sneg

Vreme u Srbiji: Oblačno i malo hladnije, ponegde sneg

Danas pre 5 sati
STIŽU pljuskovi snega, snažna ledena masa sve bliža Srbiji! RHMZ niže upozorenja: Biće snažnih padavina i snežnih nanosa

STIŽU pljuskovi snega, snažna ledena masa sve bliža Srbiji! RHMZ niže upozorenja: Biće snažnih padavina i snežnih nanosa

Blic pre 7 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

VojvodinaNovi SadDunavSneg

Društvo, najnovije vesti »

Na današnji dan, 25. decembar

Na današnji dan, 25. decembar

N1 Info pre 10 minuta
Kako zgradama i kućama produžiti vek – kada je vreme za zamenu krova, fasade ili instalacija

Kako zgradama i kućama produžiti vek – kada je vreme za zamenu krova, fasade ili instalacija

RTS pre 5 minuta
Angažovanje dadilja preko agencija i društvenih mreža – ko i pod kojim uslovima čuva decu

Angažovanje dadilja preko agencija i društvenih mreža – ko i pod kojim uslovima čuva decu

RTS pre 5 minuta
Oblačno i hladno sa susnežicom i snegom

Oblačno i hladno sa susnežicom i snegom

RTS pre 5 minuta
Oblačno i hladnije vreme, sa snegom

Oblačno i hladnije vreme, sa snegom

RTV pre 20 minuta