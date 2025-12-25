Oblačno i hladnije vreme, sa snegom

NOVI SAD - U Srbiji se danas očekuje oblačno i malo hladnije vreme prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Sneg će pretežno padati u oblastima koje se nalaze južnije od Save i Dunava, uz stvaranje snežnog pokrivača, dok će u Vojvodini, nakon suvog jutra, u toku dana padavine biti uglavnom u vidu kiše ili susnežice. Do večeri u većini regiona uslediće prestanak padavina, osim u istočnoj Srbiji, gde se prestanak snega očekuje kasnije tokom noći. Duvaće slab i umeren vetar, a u istočnoj Srbiji, Podunavlju, Posavini i Pomoravlju povremeno jak, istočni i jugoistočni.