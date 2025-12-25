RHMZ izdao upozorenje za područje Istočne Srbije na stvaranje snežnog pokrivača

RTV pre 49 minuta  |  Tanjug
NOVI SAD - Republički hidrometeorološki zavod izdao je danas upozorenje za područje Istočne Srbije na stvaranje snežnog pokrivača visine od 10 do 20 centimetra u nižim predelima Timočke i Negotinske Krajine.

Više od 30 do 40 centimetara očekuje se u planinskim predelima Karpatske oblasti, gde se zbog pojačanja vetra očekuje i stvaranje snežnih nanosa. RHMZ izdao je ranije narandžasti meteoalarm. Danas se očekuje oblačno vreme, sa snegom uz stvaranje snežnog pokrivača, a u Vojvodini će padavine uglavnom biti u vidu kiše ili susnežice. Do večeri prestanak padavina, osim u istočnoj Srbiji gde se prestanak snega očekuje kasnije tokom noći. Duvaće slab i umeren vetar, a u
VojvodinaNovi SadDunavSnegRHMZ

