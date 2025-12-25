U petak bez vode deo Mlinske ulice u Leskovcu

U petak bez vode deo Mlinske ulice u Leskovcu

Sutra, 26. decembra, doći će do privremenog prekida u vodosnabdevanju u „Mlinskojl ulici u Leskovcu, i to u delu od ulice Pana Đukića do ulice Nikole Skobaljića, u periodu od 9 do 15 časova, saopšteno je iz JKP „Vododov“.

Do obustave vodosnabdevanja doći će zbog radova na priključenju stambene zajednice na gradsku vodovodnu mrežu, saopšteno je iz ovog javnog preduzeća. Za građane u ovom delu grada biće obezbeđena cisterna sa pijaćom vodom, kako bi se tokom trajanja radova ublažile posledice prekida u snabdevanju. Iz „Vodovoda“ apeluju na potrošače da se na vreme pripreme za višesatni prekid i mole za razumevanje zbog neophodnih radova na unapređenju vodovodne infrastrukture.
