Bez struje u petak u 13 ulica
Jug press pre 6 sati
LESKOVAC Ogranak Elektrodistribucija Leskovac izvodiće radove na rekonstrukciji distributivne elektroenergetske mreže radi unapređenja kvaliteta napajanja električnom energijom.
Zbog toga će u petak, 26.12.2025. u periodu: · od 08:00 do 15:00 časova bez električne energije biti korisnici u Leskovcu na sledećim lokacijama: Prvomajska od br. 59 do 126 i Alekse Nenadovića od br. 1 do br. 32; · od 09:00 do 18:00 časova bez električne energije biti korisnici u Leskovcu na sledećim lokacijama: Čačanska, Jagodinska, Pešterska, Smederevska, Valjevska, Vršačka, Ohridska br. 10, Vlajkova od br. 201 do br. 205; · od 10:00 do 12:00 časova bez