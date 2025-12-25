Delovi grada sutra bez vode zbog radova: Ove opštine će biti najviše pogođene

Telegraf pre 2 sata  |  Telegraf.rs/Tanjug
Delovi grada sutra bez vode zbog radova: Ove opštine će biti najviše pogođene

Javno komunalno preduzeće "Beogradski vodovod i kanalizacija" saopštilo je da će u petak, 26. decembra bez vode ostati deo potrošača u gradskim opštinama Vračar, Čukarica i Surčin zbog planiranih radova.

Potrošači u ulicama Save Tekelije (od Vilovskog i Timočke) i Vilovskog (od Save Tekelije do Celjske ulice) na Vračaru ostaće bez vode od 8.30 do 18 časova. Istog dana će potrošači parne strane Požeške ulice (od Paštrovićeve do Ulice kneza Višeslava) u čukaričkom naselju Banovo Brdo biti bez vode od 8.30 do 18 sati. Takođe, u gradskoj opštini Surčin zbog stavljanja u funkciju novopoloženog cevovoda u toj opštini bez vode od 9 do 20 časova biće potrošači u naselju
