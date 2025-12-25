Petković: Za Srbe na KiM obezbeđeno dodatnih 300 radnih mesta u zdravstvu

Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković izjavio je da je Srbija obezbedila dodatnih 300 radnih mesta za Srbe u zdravstvenim ustanovama na teritoriji AP KiM. "To je značajna i važna pomoć za naš narod na Kosovu i Metohiji.

To pokazuje na koji se način država Srbija i predsednik Aleksandar Vučić bore za srpski narod na Kosovu i Metohiji i za očuvanje srpskih institucija na Kosovu i Metohiji, posebno kada govorimo o zdravstvu i školstvu. To je velika i važna vest", rekao je Petković u Jagodini gde je organizovana tribina za interno raseljene. On je istakao da je reč o nastavku pomoći u zapošljavanju Srba na Kosovu i Metohiji. "Uz to imamo i konkurs koji je krenuo 22. decembra, kada je