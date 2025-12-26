Ukrajina se prema za odlazak Zelenskog? Formirana radna grupa za organizaciju izbora u ratnom stanju: Sastanak će se uživo prenositi

Radna grupa uključuje predstavnike poslaničkih frakcija, civilnog društva, izvršne vlasti i bezbednosnih službi.

Na sastanku će se razmatrati problemi i rešenja za organizaciju izbora tokom rata. Oleksandar Kornijenko, prvi zamenik predsednika Vrhovne rade (ukrajinskog parlamenta), izjavio je da će se prvi sastanak radne grupe koja priprema zakonske predloge o tome kako će se izbori organizovati i održavati u uslovima ratnog stanja u Ukrajini održati u petak. - Sutra u 13.00 časova zakazan je prvi onlajn sastanak radne grupe za pripremu izbora i referenduma tokom ratnog