Sastanak Radne grupe za pripremu izbora i referenduma u ​​Ukrajini u petak

Sastanak Radne grupe za pripremu izbora i referenduma u ​​Ukrajini u petak

Zelenski je izjavio da Ukrajina treba da održi predsedničke izbore što je pre moguće

Radna grupa za pripremu izbora i referenduma u ​​Ukrajini sastaće se na svom prvom sastanku u petak 26. decembra, a u njoj se nalazi približno 60 članova, saopštio je prvi zamenik predsednika Vrhovne rade i šef stranke Sluga naroda Aleksandar Kornijenko. On je takođe najavio da će sastanak radne grupe biti prenošen onlajn na društvenim mrežama i Jutjubu, prenosi Unian. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je ranije da Ukrajina treba da održi
