„Svirepo ubijali hrišćane“: Tramp objavio da su SAD izvele „moćne i smrtonosne udare“ na Islamsku državu u Nigeriji

Američki predsednik Donald Tramp rekao je da su SAD izvele u Nigeriji „moćne i smrtonosne udare“ na ciljeve grupe Islamska država, posle višenedeljnih optužbi upućenih vladi te zapadnoafričke zemlje da ne uspeva da obuzda progon hrišćana.

Tramp je to izjavio sinoć, na Božić, u objavi preko društvenih mreža, a zvaničnik ministarstva odbrane koji nije želeo da mu se navede ime, rekao je da su SAD „radile zajedno sa Nigerijom“ da sprovedu ove udare, i da ih je odobrila vlada te zemlje. U međuvremenu, američki ministar odbrane Pit Hegset izjavio je u četvrtak da je „zahvalan na podršci i saradnji nigerijske vlade“. „Srećan Božić!“, dodao je na mreži X, piše BBC. Ministarstvo odbrane SAD kasnije je