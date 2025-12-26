Ovo su cene goriva za narednih sedam dana: Objavljeno koliko ćemo plaćati benzin i dizel na pumpama

Danas od 15 časova na pumpama u Srbiji litar dizela ćemo plaćati 194 dinara, a litar benzina evropremijum BMB biće 177 dinar.

Ako uporedimo sa prethodnom nedeljom, i dizel i benzin pojeftinili su za po dva dinara. Kada je reč o tržištu derivata u Srbiji, jučerašnji dan obeležila je vest da su u toku pregovori ruske strane sa mađarskim MOL-om o prodaji NIS-a. Vest o pregovorima saopštila je ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović. - U toku su pregovori ruskih akcionara, koji su većinski vlasnici u naftnoj industriji Srbije sa mađarskom kompanijom MOL, o izlasku ruskog