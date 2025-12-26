Pojeftinilo gorivo!

InfoKG pre 46 minuta  |  InfoKG
Pojeftinilo gorivo!

Ministarstvo unutrašnje i spoljne trgovine objavilo je nove cene goriva koje će važiti narednih šest dana.

Litar evrodizela će do srede, 31. decembra na pumpama koštati maksimalno 194 dinara, dok će benzin evropremijum BMB 95 najviše koštati 177 dinara za litar. Maksimalna cena litra evrodizela u proteklih nedelju dana iznosila je 196 dinara, a benzina evropremijum BMB 95 bila je 179 dinara. Nove cene goriva Ministarstvo unutrašnje i spoljne trgovine objaviće 31. decembra 2025. godine.
Otvori na infokg.rs

Povezane vesti »

Evo koje su nove cene goriva

Evo koje su nove cene goriva

Jugmedia pre 41 minuta
Nove cene goriva: Jeftiniji i evrodizel i benzin

Nove cene goriva: Jeftiniji i evrodizel i benzin

Newsmax Balkans pre 12 minuta
Do kraja godine niže cene goriva u Srbiji

Do kraja godine niže cene goriva u Srbiji

RTK pre 1 sat
Benzin i dizel do 31. decembra jeftiniji za po dva dinara po litru

Benzin i dizel do 31. decembra jeftiniji za po dva dinara po litru

Sandžak press pre 1 sat
Ministarka Đedović Handanović se oglasila o prodaji NIS-a

Ministarka Đedović Handanović se oglasila o prodaji NIS-a

Morava info pre 1 sat
MOL i NIS obavijestili Amerikance da pregovaraju o prodaji ruskog udjela

MOL i NIS obavijestili Amerikance da pregovaraju o prodaji ruskog udjela

SEEbiz pre 1 sat
Cene goriva u Srbiji niže za dva dinara do 2. januara, podrška Vlade za pregovore o NIS-u

Cene goriva u Srbiji niže za dva dinara do 2. januara, podrška Vlade za pregovore o NIS-u

Naslovi.ai pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

nove cene goriva

Ekonomija, najnovije vesti »

Rast plata, doznaka i tržišta nekretnina u Srbiji 2025. godine

Rast plata, doznaka i tržišta nekretnina u Srbiji 2025. godine

Naslovi.ai pre 27 minuta
Top 8 polovnjaka koji se retko kvare

Top 8 polovnjaka koji se retko kvare

Kamatica pre 26 minuta
Cene stanova ne staju, ali tempo slabi - tržište konačno 'sazrelo'

Cene stanova ne staju, ali tempo slabi - tržište konačno 'sazrelo'

Bloomberg Adria pre 12 minuta
Šta je slot u avio-saobraćaju i zašto avion ne poleće kada je spreman

Šta je slot u avio-saobraćaju i zašto avion ne poleće kada je spreman

Aero.rs pre 46 minuta
Porast cene stanova u Srbiji, potpisan 11.741 kupoprodajni ugovor

Porast cene stanova u Srbiji, potpisan 11.741 kupoprodajni ugovor

N1 Info pre 46 minuta