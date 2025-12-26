Pojeftinilo gorivo!

Ministarstvo unutrašnje i spoljne trgovine objavilo je nove cene goriva koje će važiti narednih šest dana.

Litar evrodizela će do srede, 31. decembra na pumpama koštati maksimalno 194 dinara, dok će benzin evropremijum BMB 95 najviše koštati 177 dinara za litar. Maksimalna cena litra evrodizela u proteklih nedelju dana iznosila je 196 dinara, a benzina evropremijum BMB 95 bila je 179 dinara. Nove cene goriva Ministarstvo unutrašnje i spoljne trgovine objaviće 31. decembra 2025. godine.