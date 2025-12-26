Do kraja godine niže cene goriva u Srbiji

RTK pre 4 sati
Do kraja godine niže cene goriva u Srbiji

Cene goriva u Srbiji biće do srede, 31. decembra za dva dinara manje, pa će maksimalna maloprodajna cena evrodizela biti 194 dinara za litar, a benzina 177 dinara, rečeno je Tan‌jugu u Ministarstvu unutrašnje i spoljne trgovine.

Nove cene goriva objavljuju se svakog petka, a ovog puta nove cene će biti objavljene ranije zbog novogodišnjeg praznika. Kako je navedeno, privredni subjekti koji obavljaju delatnost trgovine motornim i drugim gorivima na stanicama za snabdevanje prevoznih sredstava dužni su da utvrđene maloprodajne cene derivata nafte primene odmah po objavljivanju na zvaničnoj internet stranici Ministarstva unutrašnje i spoljne trgovine.
