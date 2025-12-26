Sankcije NIS-u, zatvaranje fabrika, "legalizacija" objekata: Najvažniji ekonomski događaji u Srbiji u 2025.

Od sankcija NIS-u, preko uvođenja 5G mreže u Srbiju do otvaranja pruge Novi Sad-Subotica, ovo su ekonomske vesti koje su obeležile prethodnu godinu u Srbiji.

Iza građana Srbije nalazi se još jedna burna godina, a nije bilo mirno ni u ekonomskom svetu. Narednih deset vesti bile su najvažnije u tom svetu u godini iza nas, a birali su ih novinari Novinske agencije Beta. SAD uvele sankcije NIS-u Odeljenje za kontrolu strane imovine američkog Sekretarijata za finansije (OFAC) uvelo je u januaru sankcije Naftnoj industriji Srbije sa obrazloženjem da većinski vlasnik, ruska kompanija Gaspromnjeft, profitom finansira rat u