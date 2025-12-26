Zelenski objavio o čemu će razgovarati sa Trampom: „Mnogo toga može se odlučiti pre Nove godine, finalizacija pri kraju"

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski razgovaraće u nedelju sa predsednikom SAD donaldom Trampom na Floridi o teritorijalnim pitanjima, glavnoj prepreci u mirovnim pregovorima, dok se mirovni plan od 20 tačaka i sporazum o bezbednosnim garancijama približavaju finalizaciji.

Objavljujući sporazum, Zelenski je rekao da se „mnogo toga može odlučiti pre Nove godine“, dok Vašington nastavlja svoje napore da okonča rusku invaziju na Ukrajinu, najsmrtonosniji sukob u Evropi od Drugog svetskog rata. „Što se tiče osetljivih pitanja: razgovaraćemo o Donbasu i nuklearnoj elektrani Zaporožje. Svakako ćemo razgovarati i o drugim pitanjima“, rekao je novinarima na komunikacionoj platformi WhatsApp. Rusija želi da se Ukrajina povuče iz delova