Zelenski objavio o čemu će razgovarati sa Trampom: „Mnogo toga može se odlučiti pre Nove godine, finalizacija pri kraju"

Kurir pre 4 sati
Zelenski objavio o čemu će razgovarati sa Trampom: „Mnogo toga može se odlučiti pre Nove godine, finalizacija pri kraju"

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski razgovaraće u nedelju sa predsednikom SAD donaldom Trampom na Floridi o teritorijalnim pitanjima, glavnoj prepreci u mirovnim pregovorima, dok se mirovni plan od 20 tačaka i sporazum o bezbednosnim garancijama približavaju finalizaciji.

Objavljujući sporazum, Zelenski je rekao da se „mnogo toga može odlučiti pre Nove godine“, dok Vašington nastavlja svoje napore da okonča rusku invaziju na Ukrajinu, najsmrtonosniji sukob u Evropi od Drugog svetskog rata. „Što se tiče osetljivih pitanja: razgovaraćemo o Donbasu i nuklearnoj elektrani Zaporožje. Svakako ćemo razgovarati i o drugim pitanjima“, rekao je novinarima na komunikacionoj platformi WhatsApp. Rusija želi da se Ukrajina povuče iz delova
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Zelenski i Tramp na Floridi u nedelju o garancijama bezbednosti Ukrajine posle rata

Zelenski i Tramp na Floridi u nedelju o garancijama bezbednosti Ukrajine posle rata

Radio 021 pre 2 sata
"Nikakvi rokovi neće pomoći" Oglasili se Zelenski i Putinov čovek o mirovnim pregovorima: Ovo su najspornije tačke

"Nikakvi rokovi neće pomoći" Oglasili se Zelenski i Putinov čovek o mirovnim pregovorima: Ovo su najspornije tačke

Blic pre 4 sati
Zelenski prelomio: Spreman sam

Zelenski prelomio: Spreman sam

B92 pre 4 sati
Zelenski spreman da raspiše referendum o Trampovom planu za okončanje rata: Ali, pod jednim uslovom...

Zelenski spreman da raspiše referendum o Trampovom planu za okončanje rata: Ali, pod jednim uslovom...

Večernje novosti pre 3 sata
"Plan je 90 odsto spreman": Zelenski ide kod Trampa na Floridu, ali strahuje od Putina

"Plan je 90 odsto spreman": Zelenski ide kod Trampa na Floridu, ali strahuje od Putina

Mondo pre 5 sati
Poznati datum i mesto sastanka: Evo gde će razgovarati Tramp i Zelenski

Poznati datum i mesto sastanka: Evo gde će razgovarati Tramp i Zelenski

Večernje novosti pre 4 sati
Zelenski se hitno oglasio: Saopštene nove informacije o mirovnom planu za Ukrajinu

Zelenski se hitno oglasio: Saopštene nove informacije o mirovnom planu za Ukrajinu

Telegraf pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

UkrajinaVašingtonRusijaNova godinaDonald TrampRat u UkrajiniVladimir ZelenskiZaporožjevolodimir zelenski

Svet, najnovije vesti »

"Uvek ćemo biti uz vas" Kim Džong Un poslao novogodišnju čestitku Putinu

"Uvek ćemo biti uz vas" Kim Džong Un poslao novogodišnju čestitku Putinu

Blic pre 0 minuta
Ljubica pijana nožem izbola partnera u vrat. On preminuo na licu mesta, ona sama pozvala policiju.

Ljubica pijana nožem izbola partnera u vrat. On preminuo na licu mesta, ona sama pozvala policiju.

Blic pre 5 minuta
"Postoje samo dva načina" Šef NATO otkrio kako zaustaviti Putina, poručio članicama - SAD ili nikad

"Postoje samo dva načina" Šef NATO otkrio kako zaustaviti Putina, poručio članicama - SAD ili nikad

Blic pre 1 sat
Nestao Marko Majić (11). Dečak šetao sa porodicom na vidikovcu, a onda mu se izgubio svaki trag: Hrvatske službe na nogama…

Nestao Marko Majić (11). Dečak šetao sa porodicom na vidikovcu, a onda mu se izgubio svaki trag: Hrvatske službe na nogama! (foto)

Blic pre 1 sat
"Pravila su mrtva, sila odlučuje" Čini se da Putin postaje opsednut idejama kluba Valdaj: "To je potpuni haos"

"Pravila su mrtva, sila odlučuje" Čini se da Putin postaje opsednut idejama kluba Valdaj: "To je potpuni haos"

Blic pre 55 minuta