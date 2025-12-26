Uklanjanje američke avio-bombe iz Drugog svetskog rata u Beogradu na vodi zakazano za 28. decembar

Naslovi.ai pre 1 sat

MUP najavio uklanjanje bombe teške 470 kilograma pronađene u Beogradu na vodi, građani pozvani na privremenu evakuaciju

Na gradilištu Beograd na vodi, u Ulici Nikolaja Kravcova, pronađena je američka avio-bomba iz Drugog svetskog rata, model AN-M44, teška oko 470 kilograma sa 250 kilograma eksploziva. N1 Info RINA RTS

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić potvrdio je da će uklanjanje, transport i uništavanje bombe obaviti pripadnici Sektora za vanredne situacije MUP-a u nedelju, 28. decembra u ranim jutarnjim časovima. Građani u neposrednoj blizini pozvani su da privremeno napuste svoje domove. Blic RTV Danas

MUP je obavio detaljnu procenu i osigurao uslove za sigurno uklanjanje bombe, koja je korišćena tokom savezničkog bombardovanja nemačkih položaja prilikom oslobađanja Beograda 1944. godine. Blic Serbian News Media Nova