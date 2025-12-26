Pronađena bomba na gradilištu u Beogradu: Oglasio se MUP

B92 pre 1 sat
Pronađena bomba na gradilištu u Beogradu: Oglasio se MUP

Pronađeno je neeksplodirano ubojno sredstvo na gradilištu Beograda na vodi.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Sektora za vanredne situacije, u nedelju, 28. decembra, u ranim jutarnjim časovima, izvršiće uklanjanje, transport i uništavanje avio-bombe američke proizvodnje iz Drugog svetskog rata, model "AN-M44", pronađene na gradilištu Beograd na vodi, u Ulici Nikolaja Kravcova, saopšteno je danas iz MUP-a. Reč je o bombi ukupne mase oko 470 kilograma, sa eksplozivnim punjenjem od približno 250 kilograma, koja je korišćena tokom
