Pronađena bomba na gradilištu u Beogradu: Oglasio se MUP

Pronađeno je neeksplodirano ubojno sredstvo na gradilištu Beograda na vodi.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Sektora za vanredne situacije, u nedelju, 28. decembra, u ranim jutarnjim časovima, izvršiće uklanjanje, transport i uništavanje avio-bombe američke proizvodnje iz Drugog svetskog rata, model "AN-M44", pronađene na gradilištu Beograd na vodi, u Ulici Nikolaja Kravcova, saopšteno je danas iz MUP-a. Reč je o bombi ukupne mase oko 470 kilograma, sa eksplozivnim punjenjem od približno 250 kilograma, koja je korišćena tokom