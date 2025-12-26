MUP pozvao građane da napuste stanove: Avio-bomba pronađena u Beogradu na vodi biće uklonjena u nedelju ujutro

Pripadnici Sektora za vanredne situacije, u nedelju, 28. decembra, u ranim jutarnjim časovima, izvršiće uklanjanje, transport i uništavanje avio-bombe iz Drugog svetskog rata, pronađene na gradilištu Beograda na vodi, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Kako je saopšteno iz MUP, avio-bomba je američke proizvodnje, model "2AN-M44", i pronađena je na gradilištu u Ulici Nikolaja Kravcova u Beogradu na vodi. "Reč je o bombi ukupne mase oko 470 kilograma, sa eksplozivnim punjenjem od približno 250 kilograma, koja je korišćena tokom savezničkog bombardovanja nemačkih položaja prilikom oslobađanja Beograda 1944. godine, precizira se u saopštenju. Pripadnici Specijalističkog tima Sektora za vanredne situacije za zaštitu