Dok se čeka kupac: "Traži se rešenje za NIS u duhu prijateljstkih odnosa Rusije i Srbije"

Ambsador Rusije Aleksandar Bocan-Harčenko izjavio je da se traži rešenje za Naftnu industriju Srbije (NIS) koje će biti u duhu i okviru prijateljskih odnosa dve zemlje.

Bocan-Harčenko je u izjavi za Tanjug naglasio da Rusija, kada je reč o NIS-u, ne želi da odustane od traženja rešenja i kaže - mi odustajemo, a vi živite kako želite. "Što se tiče NIS-a traži se rešenje i želim da istaknem da je veoma važno da proces teče bez objašnjavanja nekih detalja, što možda sada i nije neophodno, a možda je čak i štetno. Ovo je situacija kad je tišina najbolja atmosfera i stvara najbolje uslove za nastavak pokušaja da se pronađe najbolje