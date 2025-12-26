Oblačno i hladno, temperatura do 5 stepeni

RTS pre 31 minuta
Oblačno i hladno, temperatura do 5 stepeni

U većini mesta umereno do potpuno oblačno vreme, na istoku zemlje i vetrovito. Najviša dnevna temperatura do 5 stepeni. U glavnom gradu oblačno i hladno. Temperatura do 2 stepena.

U Srbiji će biti umereno do potpuno oblačno sa najvišom temperaturom do 5 stepeni. Prema prognozi Republičkog hidro-meteorološkog zavoda, duvaće slab zapadni i severozapadni vetar, na istoku zemlje u drugom delu dana umeren i jak. Jutarnja temperatura od -5 do 0 stepeni, najviša dnevna od 1 stepen do 5 stepeni. U Beogradu oblačno uz slab zapadni i severozapadni vetar. Jutarnja temperatura oko -1 stepen, najviša dnevna oko 2 stepena. U narednih sedam dana, u
Otvori na rts.rs

Povezane vesti »

Umereno do potpuno oblačno, temperatura do 5 stepeni

Umereno do potpuno oblačno, temperatura do 5 stepeni

RTV pre 21 minuta
Vremenska prognoza za 26. decembar: Minus ujutru, poledica tokom dana, oblačno i hladno

Vremenska prognoza za 26. decembar: Minus ujutru, poledica tokom dana, oblačno i hladno

Mondo pre 1 sat
Danas u Srbiji pretežno oblačno: Najviša dnevna do 5 stepeni

Danas u Srbiji pretežno oblačno: Najviša dnevna do 5 stepeni

Telegraf pre 1 sat
Povezane vesti »

Društvo, najnovije vesti »

Na današnji dan, 26. decembar

Na današnji dan, 26. decembar

N1 Info pre 31 minuta
Umereno do potpuno oblačno, temperatura do 5 stepeni

Umereno do potpuno oblačno, temperatura do 5 stepeni

RTV pre 21 minuta
Dijaspora jača od investicija - iz inostranstva poslato 4,34 milijarde evra u Srbiju

Dijaspora jača od investicija - iz inostranstva poslato 4,34 milijarde evra u Srbiju

Bloomberg Adria pre 31 minuta
Sneg na više putnih pravaca, prilazi zimskim turističkim centrima prohodni

Sneg na više putnih pravaca, prilazi zimskim turističkim centrima prohodni

RTV pre 11 minuta
Upotreba pirotehnike tokom praznika često izaziva povrede, polovina povređenih deca

Upotreba pirotehnike tokom praznika često izaziva povrede, polovina povređenih deca

RTV pre 6 minuta