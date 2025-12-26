Oblačno i hladno, temperatura do 5 stepeni

U većini mesta umereno do potpuno oblačno vreme, na istoku zemlje i vetrovito. Najviša dnevna temperatura do 5 stepeni. U glavnom gradu oblačno i hladno. Temperatura do 2 stepena.

U Srbiji će biti umereno do potpuno oblačno sa najvišom temperaturom do 5 stepeni. Prema prognozi Republičkog hidro-meteorološkog zavoda, duvaće slab zapadni i severozapadni vetar, na istoku zemlje u drugom delu dana umeren i jak. Jutarnja temperatura od -5 do 0 stepeni, najviša dnevna od 1 stepen do 5 stepeni. U Beogradu oblačno uz slab zapadni i severozapadni vetar. Jutarnja temperatura oko -1 stepen, najviša dnevna oko 2 stepena. U narednih sedam dana, u