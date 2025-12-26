Vremeplov: Izašao je prvi srpski teatarski list "Pozorište"

RTV
Vremeplov: Izašao je prvi srpski teatarski list "Pozorište"

NOVI SAD - Na današnji dan 1871. godine izašao je prvi srpski teatarski list "Pozorište", pokrenut od strane Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu (osnovano 1861). List je, s povremenim prekidima, izlazio do 1908.

Danas je petak, 26. decembar, 2025. godine. 1716 - Rođen je engleski pisac Tomas Grej, pesnik klasicističke škole, kojeg ljubav prema prirodi i naglašena osećajnost čine pretečom romantizma. Njegova "Elegija napisana na seoskom groblju" smatra se jednom od najlepših pesama napisanih na engleskom. Njegovu romantičnu pesmu "Bard" na srpski jezik prepevao je Jovan Jovanović Zmaj. 1734 - Rođen je engleski slikar Džordž Romni, jedan od najvećih evropskih portretista 18.
