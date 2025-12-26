Vaše malo nekome znači mnogo: Evo gde danas možete dati krv

Telegraf pre 5 minuta  |  Telegraf.rs
Vaše malo nekome znači mnogo: Evo gde danas možete dati krv
Dobrovoljni davaoci krvi ovu dragocenu tečnost danas mogu dati na ovim lokacijama: Voždovac, Tržni centar "Banjica", autobus 12-16č Čukarica, Požeška ulica, kod Doma zdravlja, autobus 9-14č Ko sve može dati krv? Davalac krvi može biti svaka zdrava, odrasla osoba, starosti od 18-65 godina kod koje se lekarskim pregledom i proverom krvne slike, odnosno nivoa hemoglobina, utvrdi da davanje krvi neće ugroziti ni nju, niti osobu kojoj bi se ta krv primenila. To znači da
Otvori na telegraf.rs

Krv »

Sin ubio oca sekirom zbog 1.000 dinara i rakije! Krvavi Božić u Temerinu koji meštani ne zaboravljaju: Zet u kući zatekao…

Sin ubio oca sekirom zbog 1.000 dinara i rakije! Krvavi Božić u Temerinu koji meštani ne zaboravljaju: Zet u kući zatekao horor prizor, pa odmah pozvao policiju (foto)

Blic pre 6 sati
Priveden predsednik Fenerbahčea, našli mu narkotike u kosi?!

Priveden predsednik Fenerbahčea, našli mu narkotike u kosi?!

Sportske.net pre 1 dan
Priveden predsednik Fenerbahčea posle pozitivnog testa na narkotike

Priveden predsednik Fenerbahčea posle pozitivnog testa na narkotike

Danas pre 1 dan
Ova analiza krvi predviđa stepen rizika od najčešćeg oboljenja srca

Ova analiza krvi predviđa stepen rizika od najčešćeg oboljenja srca

B92 pre 8 sati
Nova analiza krvi mogla bi da otkrije rizik od najčešćeg srčanog oboljenja

Nova analiza krvi mogla bi da otkrije rizik od najčešćeg srčanog oboljenja

Radio 021 pre 13 sati
Analiza krvi mogla bi da predvidi stepen rizika od najčešćeg oboljenja srca

Analiza krvi mogla bi da predvidi stepen rizika od najčešćeg oboljenja srca

N1 Info pre 14 sati
Paketići za decu davalaca krvi

Paketići za decu davalaca krvi

NoviSad.com pre 16 sati
Krv »

Ključne reči

krv

Najnovije vesti »

Zašto je Mirko Kovač prevodio svoje knjige na hrvatski?

Zašto je Mirko Kovač prevodio svoje knjige na hrvatski?

Velike priče pre 0 minuta
USS Nimitz pred povlačenjem iz upotrebe: Kako izgleda kraj najstarijeg američkog nosača aviona

USS Nimitz pred povlačenjem iz upotrebe: Kako izgleda kraj najstarijeg američkog nosača aviona

Aero.rs pre 5 minuta
Da li Beograd može da bude „grad sunđer“?

Da li Beograd može da bude „grad sunđer“?

Velike priče pre 5 minuta
Vremenska prognoza za 26. decembar: Minus ujutru, poledica tokom dana, oblačno i hladno

Vremenska prognoza za 26. decembar: Minus ujutru, poledica tokom dana, oblačno i hladno

Mondo pre 0 minuta
Dnevni horoskop za 26. decembar 2025: Ribama jedna reč menja život, Strelac spreman na sve, a vi?

Dnevni horoskop za 26. decembar 2025: Ribama jedna reč menja život, Strelac spreman na sve, a vi?

Mondo pre 0 minuta