Zelenski razgovarao sa Trampovim ljudima: “Pojavile se nove ideje za kraj rata”

Ukrajinski predsednik Vladimir Zelenski izjavio je da je razgovarao sa posebnim izaslanikom američkog predsednika Donalda Trampa, Stivom Vitkofom i Trampovim zetom Džaredom Kušnerom o tome kako okončati rat s Rusijom. Trampovi pregovarači rade na mirovnom planu Rusija analizira dokumente

“Bio je to stvarno dobar razgovor, raspravljali smo o mnogim detaljima. Postoje neke nove ideje o tome kako se približiti pravom miru, a to se tiče formata, sastanaka i vremenskog okvira”, objavio je Zelenski na Telegramu. Tramp se zalaže za sporazum o okončanju gotovo četvorogodišnjeg rata, a poslednjih sedmica mirovni napori koje predvode Vitkof i Kušner polako napreduju. Ranije ove nedelje Zelenski je predstavio nacrt mirovnog plana od 20 tačaka koji je opisao