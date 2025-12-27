Mogu li razglednice da prežive u eri telefona

BBC News pre 31 minuta

Asia London Palomba

Digitalna komunikacija i društvene mreže omogućavaju nam da ostanemo u stalnom kontaktu kad putujemo, ali razglednice koje putuju sporom poštom i dalje ujedinjuju putnike.

Bilo je sparno jutro na tajlandskom ostrvu Koh Čeng kad sam sedela u kafiću, znojeći se nad malim pravougaonim parčetom kartona.

Snimila sam ga na polici na prašnjavom rafu za razglednice u ćošku, dok sam prolazila, žonglirajući plastičnu posudu sa lepljivim pirinčem i kriškama manga.

Danima sam tražila neku da bi je poslala najboljoj prijateljici u Severnoj Karolini.

Ovo je naš običaj više od 10 godina, otkako se njena porodica odselila dok smo išle u srednju školu.

Izabrala sam omiljenu sliku sa rafa, kadar plaže sa belim peskom na kojoj sam odsela, platila razglednicu i markicu, naškrabala poruku ljubičastim markerom, a potom je ubacila u crveno poštansko sanduče postavljeno napolju na glavnoj ulici ostrva.

Za manje od pet minuta, za oko 1.30 evra, nastavila sam našu voljenu tradiciju, povezala sam nas preko kontinenata i vremena.

Stara ljubav

Moja prijateljica i ja imamo sve ređu naviku.

Priroda digitalne komunikacije, u koju spada mogućnost slanja teksta „volela bih da si tu" ili kačenje fotografija na društvene mreže, gurnula je razglednice slate sporom poštom u zapećak i dodelila im sporednu ulogu u pozorištu putovanja.

Nazovite to obeležjem vremena: američka Pošta je trenutno u dugovima od 15 milijardi dolara i izgubila je više od 9 milijardi dolara samo 2025. godine.

Promet pošte prve klase, koji obuhvata pisma i razglednice, opao je za 50 odsto u poslednjih 15 godina u Americi, a očekuje se da će opasti dodatnih 29 odsto u narednoj deceniji.

Amerikanci su 2024. godine poslali otprilike 325 miliona pečatiranih dopisnica i razglednica, što je zapanjujući pad sa više od 2.7 milijardi poslatih 2000. godine.

U Danskoj, državna pošta ove zemlje PostNord saopštila je početkom godine da će okončati isporuke pisama do kraja 2025. godine.

Pozivajući se na pad od 90 odsto u količini pisama poslatih posle 2000. godine, zemlja je počela da uklanja prepoznatljive crvene poštanske sandučiće sa ulica, okončavši nasleđe staro 400 godina.

Za mnoge je slanje razglednica postala relikvija prošlih vremena.

Ali iako je ova retro tradicija sa putovanja možda ugrožena, ona i dalje u tišini radi ono što je radila najbolje: povezuje najmilije.

Pozivi da se spasu razglednice šire se preko kanala na društvenim mrežama kao što su TikTok i Instagram, gde su heštegovi #postcard sakupili 6.5 miliona objava koje najavljuju razmenu i savete za ukrašavanje razglednica.

Očigledno je da ih putnici, od bumera preko milenijalaca do pripadnika generacije Z, i dalje koriste kao način da angažuju najmilije na svrsishodniji način.

Asia London Palomb Prve razglednice nastale su sredinom 1800-tih kako se razvijala turistička industrija putovanja na odmor

Putničko iskustvo u zalogajima

Razglednice su nastala sredinom 19. veka, paralelno sa razvojem turističke industrije.

Kako je čitava privreda počela da se gradi oko iskustava sa putovanja, razglednice su brzo postale popularne kao jeftin i lak način komunikacije, objašnjava Džordan Žirarden, istoričar putovanja i turizma.

Rane razglednice su predstavljale sliku sa malim prostorom za poruku spreda; pozadina je bila posvećena poštanskoj markici i adresi.

„Razglednice je trebalo da promovišu turističko iskustvo", kaže Žirarden, milenijalac koji šalje razglednice članovima porodice kad putuje.

„Imalo je mnogo veze sa publicitetom, reklamiranjem određenog mesta sa određenom reputacijom, ostaviti vizuelni utisak bilo je veoma, veoma važno", dodaje.

U Velikoj Britaniji, 1871. godine poslato je nekih 75 miliona razglednica, a do 1910. godine zemlja je slala više od 800 miliona razglednica godišnje.

Razglednice kakve znamo danas, sa slikom na jednoj strani i prostorom za poruku i adresu na drugoj, pojavile su se početkom 20. veka.

Tada je počelo „Zlatno doba razglednica" u Americi, pomama sakupljanja i slanja razglednica koja je trajala između 1907. i 1915. godine.

A do 1913. godine, Amerikanci su slali više od 900 miliona razglednica godišnje.

Umetnica iz San Franciska Džindžer Slonaker, bumerka koja je odrasla u vreme kad su razglednice još uvek bile najbrži i najjeftiniji način deljenja iskustava sa putovanja, seća se kako su ih barovi, restorani i likovne galerije bukvalno delili besplatno.

Kad je živela u inostranstvu, pisala je i slala nekoliko razglednica nedeljno roditeljima i svekrvi.

„Želela sam da to budu male kriške onoga kroz šta sam prolazila u životu.

„Primiti razglednicu bilo je nešto posebno, zato što su se vezivale za putovanje na neko novo mesto", objašnjava ona.

Skočimo unapred do uspona interneta 1990-tih, i razglednice su počele da gube na privlačnosti, ali ne za sve ljude.

Iako Slonaker danas šalje više tekstualnih poruka nego razglednica, i dalje ih šalje nekoliko prijateljima svakog meseca.

Na kraju krajeva, moć tekstualne poruke je ograničena.

„U svakom slučaju se u njoj ne očituje vaša ličnost. A koliko puta uopšte možete da pošaljete smajlija?", kaže.

Melisa Mekgibon, milenijalska autorka i urednica putopisa koja šalje razglednice već 30 godina, kaže za njih da su „najbolji suvenir“.

„Svi imaju utisak da su izašle iz mode i da ih više ne koristi mnogo ljudi. Međutim, mislim da nas još uvek ima mnogo tamo napolju", dodaje.

Getty Images Razglednice ujedinjuju putnike decenijama

Mekgibon, koja je posetila skoro 60 zemalja i gotovo svih 50 saveznih američkih država, cenkala se za razglednica na pijaci u Kairu, lovila ih blizu tokijske raskrsnice Šibuja i čak ih slala sa Galapagosa i Antarktika.

Ono što je započelo kao ritual u detinjstvu koji je delila sa bakom i dedom u međuvremenu je naraslo; tokom godina, sastavila je spisak od 75 osoba sa kojima se dopisuje na putovanjima.

„To je veoma isplativ način da kažete: 'Mislim na tebe'.

„Na neki način mi daje svrhu, kao nekakvu misiju, da lovim razglednice na svakom mestu na koje doputujem", kaže ona.

Za pisca putopisa i tvorca sadržaja Džejmsa Bareta, razglednice su „neka vrsta vremenske kapsule. Savršen su poklon koji pokazuje da mislite na nekoga dok ste na odmoru a da mu ne zauzimate previše mesta u njegovom domu."

Baret, koji je putovao na svih sedam kontinenata, uvek šalje razglednicu dečku i članovima porodice kad putuje, bilo da je sa dalekih destinacija kao što su Fidži i Čerčil, svetska prestonica polarnih medveda, ili Grčka i Diznilend.

Takođe povremeno pošalje jednu sebi, ako je destinacija naročito posebna.

„Kad naprosto dobijete razglednicu, to ima mnogo veću težinu od tekstualne poruke. To je verovatno najpažljiviji poklon koji neko može da dobije", kaže on.

Povratak

U vremena kad su društvene mreže prezasićeni pladanj savršenih slika i režiranih trenutaka, opipljivost stavljanja olovke na papir da bi podelili tihe trenutka sa najmilijima nikad nije bio toliko dubok.

Za Sofiju Korus Vaskez, slobodnu umetnicu i prevoditeljku, upravo se u tome krije privlačnost skromne razglednice.

„Ona nudi nešto sa svesnijom namerom, kad je u pitanju komunikacija. Ovih dana, zbog neposrednosti poruka i hitnosti kulture koja je prati, ona deluje mnogo intimnije.

„Ima nečeg romantičnog i zabavnog u održavanju te tradicije u životu", kaže

Vaskez, koja pripada generaciji Z, prvi put je počela da piše razglednice kao dete njenoj baki i dedi koji su bumeri.

Danas ih šalje prijateljima.

Veruje da njena generacija možda ne šalje razglednice toliko često kao milenijalci ili bumeri, ali one i dalje imaju čar.

To može da se vidi po projektima kao što je Postcrossing , svetski program razmene razglednica sa više od 800.000 članova u 210 zemalja, koji postoji 20 godina.

„Mejl se brzo izgubi u poplavi drugih mejlova koje dobijemo", kaže Paulo Magales, osnivač ovog programa.

„Ali razglednica? Ona se ističe i odmah stekne mesto na vratima frižidera ili na našem radnom stolu."

Uprkos radosti dobijanja i slanja razglednica, danas ovaj ritual sa sobom nosi vlastite izazove.

Mekgibon je primetila da prosti čin lociranja razglednica vrednih slanja ume da bude teško.

Ona veruje da kad bi prodavnice suvenira stavile prioritet na prodaju estetski zadovoljavajućih razglednica i poštanskih markica, više putnika bi se posvetilo ovoj praksi.

„Bio b to zlatni rudnik", kaže ona.

Getty Images Razglednice nude iskustvo komunikacije sa svesnom namerom koje digitalni formati ne nude

Odsustvo finansiranja koje razara svetski poštanski sistem takođe je učinilo putnike kao što su Vaskez i Baret nepoverljivim prema slanju razglednica iz inostranstva.

Baret obično pošalje vlastite razglednice kad se vrati kući u SAD, ili ih u nekim slučajevima uruči lično.

„Pomalo sam paranoičan, radije bih bio siguran da će stići do onog kome je namenjena", objašnjava on.

Uprkos izazovima, Mekgibon ih je poslala hiljade za života, a ne planira da sada stane sa tim.

„To možda nije najpametnija finansijska odluka na duže staze, zato što cena poštanskih markica nastavlja da raste, ali je to ulaganje u odnose sa ljudima."

Iako pisanje i slanje razglednica možda nije više način na koji ljudi najviše komuniciraju dok putuju, Žirarden veruje da i dalje imaju budućnost, naročito među ljudima koji cene ono što one predstavljaju.

„Ono što su ljudi radili u prošlosti i što rade danas, jeste, razlikuje se. Ali je i isto: trudimo se da opišemo trenutak otkrića dok putujemo i da to podelimo sa drugima."

Trebalo je skoro šest nedelja da moja prijateljica iz Severne Karoline dobije moju razglednicu sa Tajlanda, kada je moja poruka već postala daleka uspomena, iznenadivši i oduševivši nas oboje, kao razvijanje filma iz starog foto-aparata.

Slanje razglednica me podseća da budem organizovanija sa vremenom dok putujem.

A to će uvek pobediti fotografiju na Instagramu.

(BBC News, 12.27.2025)