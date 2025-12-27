Spotify Wrapped: Ceo svet sluša Bed Banija, a vi?

BBC News pre 40 minuta | Mark Sevidž - Muzički novinar

Getty Images Bed Bani će nastupiti tokom poluvremena na Super boulu sledeće godine

Ovogodišnji Sporifaj vrepd (Spotify Wrapped) je objavljen početkom decembra i korisnici ovog servisa su dobili personalizovan izveštaj o njihovim slušalačkim navikama tokom prošle godine.

Kralj striming servisa je portorikanska zvezda Bed Bani (Bad Bunny), najslušaniji izvođač 2025. godine sa više od 19,8 milijardi strimova.

Njegov hvaljeni album Debí Tirar Más Fotos, na kome je prigrlio ostrvsko muzičko nasleđe, takođe je album godine – što mu je otvorilo put da nastupa na sledećem Super boulu.

Međutim, portorikanski reper nije ušao u Top 10 godišnje britanske liste, gde je Tejlor Svift zauzela prvo mesto.

BBC Najpopularniji albumi u 2025. godini

Najpopularnija pesma na svetu je duet Lejdi Gage i Bruna Marsa Die With A Smile.

A u Velikoj Britaniji najviše se slušala pesma Ordinary Aleksa Vorena (Alex Warren).

Ordinary, koja je provela 13 nedelja na prvom mestu, bila je jedna od retkih novih pesama koje su se našle među Spotify top 10 numera u Velikoj Britaniji.

Umesto toga, ranije objavljeni hitovi Lole Jang, Bili Eliš i Điđi Perez (Lola Young, Billie Eilish, Gigi Perez) zadržali su se na top listama tokom cele godine, potiskujući novajlije.

Pesma Pink Pony Club, pevačice Čepel Roan (Chappell Roan), objavljena 2020. godine bila je četvrta najslušanija pesma u 2025.

U Velikoj Britaniji najviše se slušao album Short'n'Sweet Sabine Karpenter (Sabina Carpenter) iz 2024, na kome se nalaze hitovi poput Taste, Espresso i Please Please Please, ali njen nedavno objavljen album Man's Best Friend nije ušao u top 10.

Slična situacija je i na listama koje su objavili konkurenti servisa Spotifaj.

Na Jutjubu i Epl mjuziku, najviše se slušala pesma APT, koju izvode Bruno Mars i Rouz, objavljena u oktobru 2024.

Međutim, korisnici Jutjuba su bili opsednuti muzikom iz filma K-Pop lovci na demone (K-Pop Demon Hunters).

Četiri pesme iz animiranog filma sa platforme Netfliks nalaze se u top deset najslušanijih, najvišu poziciju – treće mesto, drži pesma Golden koju izvode Huntr/x.

Na Spotifaju, ovaj album je na četvrtom mestu, a iza njega je Hit Me Hard and Soft Bili Eliš.

BBC Britanska pevačica Lola Jang izvršila je proboj na top liste, s hitovima poput Messy i Not Like That Any More

Spotifaj vrepd prvi put se pojavio 2016, a svake naredne godine postajao je sve značajniji.

Ova funkcionalnost striming aplikacije beleži slušalačke navike korisnika i tako utvrđuje koje su najviše slušane pesme, izvođači i podkasti.

Rezultati su vidljivi u aplikaciji, a fanovi su pozvani da podele spisak omiljenih pesama na društvenim mrežama.

Ovogodišnja ponuda stiže uz naručeni film u kome se ističu uspesi britanskih izvođača poput Lole Jang (milijardu strimova u 2025) i Sentral Sija (Central Cee), čiji debi album Can't Rush Greatness je zabeležio 785 miliona strimova.

Spotifaj takođe stvara i tabele, obaveštavajući slušaoce koje je najveći fan određenog izvođača i ko bi mogao biti u „top 0,1 procenta“ njihovih slušalaca.

„Gemifikacija“ podataka ljudi može zapravo da promeni način na koji oni slušaju muziku, kaže Ričard Vitl, profesor na kursu veštačka inteligencija i javna politika na Univerzitetu Salford.

„Vrepd je neverovatno efikasni viralni marketinški alat koji pretvara milione korisnika aplikacije u promotere pune entuzijazma,“ kaže on.

„Mnogi korisnici čak prilagođavaju slušalačke navike tokom godine, kako bi iznedrili 'kul' listu za kraj godine, što pokazuje koliko je ova lista postala moćna.“

Atlantic Records Zajednička pesma Rouz i Bruna Mars „APT“ je jedna od najpopularnijih ove godine

Konkurentski striming servisi, među kojima su Epl, Amazon mjuzik i Jutjub takođe su objavili sopstvene verzije ove liste na osnovu obrade korisničkih podataka, stvarajući plejliste omiljenih pesama.

Evo kako se razlikuju publike navedenih servisa:

YouTube – najpopularnije pesme u 2025 (UK)

Rosé and Bruno Mars – APT

Alex Warren – Ordinary

Huntr/x (KPop Demon Hunters Cast) – Golden

Saja Boys (KPop Demon Hunters Cast) – Soda Pop

Chrystal – The Days

Spotify - najpopularnije pesme u 2025 (UK)

Alex Warren - Ordinary

Gracie Abrams - That's So True

Lola Young - Messy

Chappell Roan - Pink Pony Club

Billie Eilish - Birds of a Feather

Apple Music - najpopularnije pesme u 2025 (UK)

Alex Warren - Ordinary

Gracie Abrams - That's So True

Rosé and Bruno Mars – APT

Lola Young - Messy

Chappell Roan - Pink Pony Club

Spotify – najpopularniji albumi (Global)

Bad Bunny - DeBÍ TiRAR MáS FOToS

K-Pop Demon Hunters cast - K-Pop Demon Hunters OST

Billie Eilish - Hit Me Hard and Soft

SZA - SOS Deluxe: Lana

Sabrina Carpenter - Short 'n' Sweet

Spotify – najpopularniji albumi (UK)

Sabrina Carpenter - Short 'n' Sweet

Alex Warren - You'll Be Alright Kid (Chapter 1)

K-Pop Demon Hunters cast - K-Pop Demon Hunters OST

Chappell Roan - The Rise and Fall of a Midwest Princess

Tate McRae - So Close To What

Shazam – pesme koje su bile najviše pretraživane u 2025 (UK)

Lola Young - Messy

Rosé and Bruno Mars – APT

Gracie Abrams - That's So True

Chrystal & Notion - The Days (NOTION Remix)

Alex Warren - Ordinary

Izvođači prate liste i uče

The Outside Organisation Samira

Ako nedavni objavljeni energični singl Cardio, mlade britanske pop autorke Samire, zvuči kao da je namerno komponovan za visokooktanske plejliste za teretane, to je i bio plan.

Njena omiljena pevačica je Lili Alen. „Opsednuta sam njome još od malih nogu,“ kaže Samira za BBC. „Lili je ikona.“

„Pošto sam i sama odrasla u Londonu, oduvek sam mogla da se povežem s njenom muzikom. Sviđa mi se kako njen novi album West End Girl nas vodi na jednu vrstu putovanja i osećamo se kao da prisustvujemo predstavi.“

Tejt Mekrej (Tate McRae) i Edison Rej (Addison Rae) su među izvođačima koje je najviše slušala.

„Mnogo volim pop pevačice koje se najviše potrude oko nastupa,“ dodaje.

Pored navođenja uticaja, Spotifaj vrepd omogućava muzičarima, poput Samire, dodatne podatke o njihovim obožavateljima.

Interesovalo ju je kako je Valentine's Day, jedna od „ispovednijih pesama“, o situaciji u kojoj vas momak s kojim ste izašli na sastanak nikada više ne pozove, postala najpopularnija.

„Oduševljena sam što pesme, čiji su stihovi najličniji, jesu one koje su fanovi najviše prihvatili.“

A potpuno ju je iznenadilo što je saznala da je Velika Britanija treće po redu tržište za njenu muziku, posle SAD i Nemačke.

„To je sjajna informacija, pošto će nam to pomoći kad budemo planirali nastupe uživo sledeće godine.“

Spotify/Samira Spotifaj vrepd pruža izvođačima korisne podatke – Samira navodi zemlje u kojima se najviše strimuje njena muzika.

Spotify/Samira Pesma "Valentines Day" ima više od pola miliona strimova na Spotifaju

Roker Tom Ej Smit (Tom A. Smith) iz Sanderlenda, koji je nastupao na turneji Eltona Džona, takođe je ispratio Spotifaj vrepd i saznao da „dosta toga što sam slušao ove godine je kasnije uticalo na pesme koje sam pisao“.

„Puno pesama sastava El si di saundsistem (LCD Soundsystem) i Soulveks (Soulwax),“ kaže on. „Već treću godinu za redom najviše slušam Brusa Springstina.“

Smit, koji će igrati mladog Dejva Stjuarta u predstojećem filmu o grupi Juritmiks (Eurythmics) više voli da prati instinkte u procesu pisanja pisama, nego da razmišlja o ciframa.

„Kao umetnik koji veruje da je najbolji način da se izrazim da radim ono što mi se čini ispravnim, u muzičkom smislu ti podaci uopšte nisu važni,“ kaže on.

„Stvaram muziku zbog sebe i nadam se da će se to ljudima svideti. Ali zanimljivo je videti te podatke.“

Getty Images Rouz Grej

Pevačica Rouz Grej je u januaru objavila svoj debitantski album Louder, Please i otkrila da je najuspešniji izvođač u okviru svoje menadžerske kuće.

Međutim, pop zvezda kaže da Spotifaj vrepd ne odražava njen muzički ukus, jer nalog deli sa svojim sedamnaestogodišnjim bratom.

„To je njegov izbor – dark ambient, drill, slow core, pop, emo, rap – izvinite, to nisam ja,“ rekla je za BBC Njuzbit. „Volim te žanrove, ali to nisam ja.“

Dvadestosmogodišnja pevačica kaže da zna ko bi trebalo da budu njeni pravi omiljeni izvođači.

„Kod mene su to Madona, mislim da je tu i Rosalía, Sega Bodega ili nešto malo starije – Zero 7 ili Air. Verovatno je tu i Charli [XCX], i Shy Girl.“

Dodatno izveštavanja Pol Glin i Naomi Klark

(BBC News, 12.27.2025)