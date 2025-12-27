Spotify Wrapped: Ceo svet sluša Bed Banija, a vi?

Ovogodišnji Sporifaj vrepd (Spotify Wrapped) je objavljen početkom decembra i korisnici ovog servisa su dobili personalizovan izveštaj o njihovim slušalačkim navikama tokom prošle godine.

Kralj striming servisa je portorikanska zvezda Bed Bani (Bad Bunny), najslušaniji izvođač 2025. godine sa više od 19,8 milijardi strimova. Njegov hvaljeni album Debí Tirar Más Fotos, na kome je prigrlio ostrvsko muzičko nasleđe, takođe je album godine – što mu je otvorilo put da nastupa na sledećem Super boulu. Međutim, portorikanski reper nije ušao u Top 10 godišnje britanske liste, gde je Tejlor Svift zauzela prvo mesto. Najpopularnija pesma na svetu je duet