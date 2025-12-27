Osnivač Ozonpresa i Čačanskih novina: Niko nije bio u redakciji tokom napada, novinari se ne plaše

Beta pre 3 sata

Osnivač i urednik čačanskog portala Ozonpres i nedeljnika "Čačanske novine" Stojan Marković izjavio je danas da u redakciji nije bilo nikoga kada su nepoznate osobe zasule jajima ulazna vrata prostorija u kojima se nalaze ti mediji.

Marković je rekao agenciji Beta da pretpostavlja da su nepoznate osobe juče gađale jajima prostorije Ozonpresa i "Čačanskih novina" u noćnim ili ranim jutarnjim satima.

Marković je istakao da se novinari tih redakcija nisu uplašili i da za njih pretnje nisu ništa novo.

"Lov na nerežimske medije je neprekidan. Prete nam stalno, preko društvenih mreža i u prorežimskim medijima i već smo naviknuti da živimo sa tim, kao sa hroničnom bolešću", rekao je Marković agenciji Beta.

On je dodao da je incident prijavio čačanskoj policiji koja je napravila uviđaj.

Napad na redakcije Ozonpresa i "Čačanskih novina" osudila su novinarska udruženja ANEM i NUNS, kao i tri opozicione stranke u Čačku - Grupa građana "Istina i čast", Srbija centar i Dveri.

Oni traže da nadležni državni organi što pre identifikuju počinioce i spreče dalje napade na novinare i medije.

(Beta, 27.12.2025)

