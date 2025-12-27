Osnivač OzonPressa i Čačanskih novina: Niko nije bio u redakciji tokom napada, novinari se ne plaše

Nova pre 19 minuta  |  Autor: Beta
Osnivač i urednik čačanskog portala OzonPress i nedeljnika "Čačanske novine" Stojan Marković izjavio je danas da u redakciji nije bilo nikoga kada su nepoznate osobe zasule jajima ulazna vrata prostorija u kojima se nalaze ti mediji.

Marković je rekao agenciji Beta da pretpostavlja da su nepoznate osobe juče gađale jajima prostorije OzonPressa i „Čačanskih novina“ u noćnim ili ranim jutarnjim satima. Marković je istakao da se novinari tih redakcija nisu uplašili i da za njih pretnje nisu ništa novo. „Lov na nerežimske medije je neprekidan. Prete nam stalno, preko društvenih mreža i u prorežimskim medijima i već smo naviknuti da živimo sa tim, kao sa hroničnom bolešću“, rekao je Marković
