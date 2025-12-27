NUNS osudio napad na redakcije OzonPressa i Čačanskih novina

Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS) oštro je osudilo napad na redakcije portala OzonPress i Čačanskih novina, kada su nepoznate osobe rano ujutro zasule jajima ulaze ovih medija. Slučaj je prijavljen policiji, koja je izašla na lice mesta

Iz NUNS-a zahtevaju brzo i efikasno rešavanje incidenta i pozivaju nadležne institucije da preduzmu sve potrebne korake kako bi identifikovali počinioce i sprečili slične napade u budućnosti. NUNS podseća da su OzonPress i Čačanske novine često na meti nasilnih akata, što ukazuje na ozbiljan problem u zaštiti lokalnih medija. U saopštenju se navodi da dosadašnja neefikasnost institucija u rešavanju napada na novinare i slaba reakcija nadležnih organa stvaraju klimu
