Gradski autobus pokosio devojku: Jeziva nesreća u centru Beograda, hitno prebačena na Urgentni

Blic pre 1 sat
Ekipa Hitne pomoći prevezla je povređenu u Urgentni centar, gde su utvrđene lake povrede Policija je na licu mesta i obavlja uviđaj Jedna osoba je povređena u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila oko 14 časova u centru grada na raskrsnici ulica Kneza Miloša i Kralja Milana.

Prema prvim informacijama, saobraćajna nesreća se dogodila kod Palate Nauke kada je gradski autobus, iz za sada nepoznatih razloga, udario i oborio devojku (22). Ekipa Hitne pomoći odmah je došla, pružila prvu pomoć povređenoj devojci, a zatim je prevezena u Urgentni centar kako bi se utvrdio stepen njenih povreda. Pukom srećom, devojci su lekari konstatovali lake telesne povrede. Policija je na licu mesta, a stvaraju se i gužve dok traje uviđaj. ( Telegraf.rs)
