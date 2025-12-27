Petković: Pobeda Srpske liste je brana Kurtijevom teroru i njegovoj antisrpskoj politici

Danas pre 3 sata  |  RTS
Petković: Pobeda Srpske liste je brana Kurtijevom teroru i njegovoj antisrpskoj politici

U nedelju na Kosovu i Metohiji biće ponovljeni izbori za poslanike u skupštini privremenih prištinskih institucija.

Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković poručuje da je za opstanak srpskog naroda u južnoj pokrajini, od presudnog značaja da Srpska lista u nedelju pobedi i osvoji svih 10 zagarantovanih mesta za srpsku zajednicu. Petković je pozvao sve interno raseljene Srbe da glasaju na predstojećim izborima. Na završnoj konvenciji Srpske liste, među prvima, govorio je gradonačelnik Gračanice. „Biramo budućnost naših porodica. Biramo sigurnost za našu decu koja
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Petković: Pobeda Srpske liste na izborima znači pobedu srpske sloge i jedinstva

Petković: Pobeda Srpske liste na izborima znači pobedu srpske sloge i jedinstva

Blic pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

KosovoMetohijaKosovo i MetohijaIzboriSrpska lista

Politika, najnovije vesti »

Danas polaganje kamena temeljca za novu zgradu Generalštaba; prisutni Vučičič, Gašić i Mojsilović

Danas polaganje kamena temeljca za novu zgradu Generalštaba; prisutni Vučičič, Gašić i Mojsilović

RTV pre 23 minuta
Sad smo na vetrometini i svako može da nas šamara

Sad smo na vetrometini i svako može da nas šamara

Radar pre 2 sata
Opozicija u Leskovcu protestuje ćutanjem: Vlast pomerila sednicu do ponoći

Opozicija u Leskovcu protestuje ćutanjem: Vlast pomerila sednicu do ponoći

Danas pre 1 sat
Ukinut pritvor Milutinu Simoviću, bivši ministar hapšen zbog trošenja državnog novca na putovanja s porodicom

Ukinut pritvor Milutinu Simoviću, bivši ministar hapšen zbog trošenja državnog novca na putovanja s porodicom

Blic pre 2 sata
U matematici izbora na stolu su dva tiketa: Novogodišnji poklon za Prištinu stiže pravo iz Brisela: Najviše mu se obradovao…

U matematici izbora na stolu su dva tiketa: Novogodišnji poklon za Prištinu stiže pravo iz Brisela: Najviše mu se obradovao Kurti?

Blic pre 3 sata