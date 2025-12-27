Uhapšeno 32 ljudi zbog sumnje da su prevarama i pranjem novca oštetili budžet za skoro 400 miliona

U više gradova u Srbiji uhapšeno su 32 osobe, osumnjičene da su bile deo organizovane grupe putem koje su neosnovano iskazivale iznose za povraćaj poreza i poreski kredit, činile poreske prevare i prale novac, čime su oštetile budžet za skoro 390 miliona dinara (oko 3,3 miliona evra).

U opsežnoj akciji uhapšeni su N.A. (1986) iz Beograda, koji se sumnjiči da je organizator grupe, I.M. (1983), J.S. (1977), I.D. (1977), D.M.M. (1984), M.N. (1987), svi iz Šapca, kao i T.N. (1981) iz Valjeva. Uhapšeni su i V.L. (1997), N.K. (1995), S.D. (1961), V.LJ. (1966), S.L. (1997), V.R.N. (1976), M.M. (2001), S.S. (1993), M.B. (1994), B.B. (2000), K.S. (1965), M.F. (1996), I.N. (1997), M.A. (1998), P.D. (1988), S.I. (1984), P.B. (1995), P.M. (1967), N.I.