MSP: Srbija izražava podršku teritorijalnom integritetu i suverenitetu Somalije

Euronews pre 16 minuta  |  Autor: Tanjug
MSP: Srbija izražava podršku teritorijalnom integritetu i suverenitetu Somalije
Srbija izražava punu podršku teritorijalnom integritetu i suverenitetu Savezne Republike Somalije i ohrabruje sve napore usmerene ka očuvanju mira, stabilnosti i inkluzivnog političkog dijaloga, saopštilo je danas Ministarstvo spoljnih poslova Srbije. "Republika Srbija dosledno zastupa poštovanje teritorijalnog integriteta i suvereniteta svih država članica Ujedinjenih nacija, kao i puno poštovanje Povelje UN i osnovnih normi međunarodnog javnog prava", navedeno je
Otvori na euronews.rs

Povezane vesti »

Ministarstvo spoljnih poslova: Srbija podržava teritorijalni integritet Somalije

Ministarstvo spoljnih poslova: Srbija podržava teritorijalni integritet Somalije

Radio 021 pre 17 minuta
Srbija neće priznati Somalilend: "Puna podrška teritorijalnom integritetu i suverenitetu Somalije"

Srbija neće priznati Somalilend: "Puna podrška teritorijalnom integritetu i suverenitetu Somalije"

N1 Info pre 51 minuta
MSP nakon izraelskog priznanja Somalilenda: Srbija podržava teritorijalni integritet Somalije

MSP nakon izraelskog priznanja Somalilenda: Srbija podržava teritorijalni integritet Somalije

Nova pre 27 minuta
MSP nakon izraelskog priznanja Somalilenda: Srbija podržava teritorijalni integritet Somalije

MSP nakon izraelskog priznanja Somalilenda: Srbija podržava teritorijalni integritet Somalije

Nedeljnik pre 32 minuta
MSP: Srbija izražava podršku teritorijalnom integritetu i suverenitetu Somalije

MSP: Srbija izražava podršku teritorijalnom integritetu i suverenitetu Somalije

RTS pre 51 minuta
​Srbija izražava podršku teritorijalnom integritetu i suverenitetu Somalije

​Srbija izražava podršku teritorijalnom integritetu i suverenitetu Somalije

Politika pre 57 minuta
Oglasilo se MSP: Srbija izražava podršku teritorijalnom integritetu i suverenitetu Somalije

Oglasilo se MSP: Srbija izražava podršku teritorijalnom integritetu i suverenitetu Somalije

Blic pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

UNSomalijaSaopstenjemsp

Politika, najnovije vesti »

MSP nakon izraelskog priznanja Somalilenda: Srbija podržava teritorijalni integritet Somalije

MSP nakon izraelskog priznanja Somalilenda: Srbija podržava teritorijalni integritet Somalije

Danas pre 1 sat
Ministarstvo spoljnih poslova: Srbija podržava teritorijalni integritet Somalije

Ministarstvo spoljnih poslova: Srbija podržava teritorijalni integritet Somalije

Radio 021 pre 17 minuta
Tepić tvrdi: Za Zbiljićevu kompaniju namešta se tender za izgradnju naftovoda sa Mađarskom

Tepić tvrdi: Za Zbiljićevu kompaniju namešta se tender za izgradnju naftovoda sa Mađarskom

Nova pre 17 minuta
Vučić: "Nismo mi prodavali NIS, već su ga oni prodavali, Srbija po prvi put u istoriji ima stabilnu valutu, penzioneri…

Vučić: "Nismo mi prodavali NIS, već su ga oni prodavali, Srbija po prvi put u istoriji ima stabilnu valutu, penzioneri dobijaju najveće penzije."

Blic pre 16 minuta
MSP: Srbija izražava podršku teritorijalnom integritetu i suverenitetu Somalije

MSP: Srbija izražava podršku teritorijalnom integritetu i suverenitetu Somalije

Euronews pre 16 minuta